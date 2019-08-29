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Дубинский рассказал кто станет Генеральным прокурором и председателем СБУ

Дубинский рассказал кто станет Генеральным прокурором и председателем СБУ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Депутат “Слуги народа” Александр Дубинский рассказал кто станет генеральным прокурором Украины, главой СБУ и Премьер-министра Украины. Об этом он заявил журналистам, передает УНН.

“(Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан — ред.) Рябошапка будет Генеральным прокурором, (Иван — ред.) Баканов — глава СБУ. Премьер-министр — (Алексей — ред.) Гончарук”, — рассказал Дубинский.

Также он рассказал, кто из министров останется в должности.

“Никто, кроме Авакова”, — сказал Дубинский отвечая на вопрос, кто останется в должности министров.

По его словам, на должности министра здравоохранения будет другой человек, не Ульяна Супрун.

“Я считаю ее довольно профессиональным министром (Маркарова — ред.)”, — сказал Дубинский отвечая на вопрос останется ли на посту министра финансов Украины.

Напомним, Разумков заявил, что “Слуга народа” имеет право коалиции.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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