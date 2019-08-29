Верховная Рада утвердила перечень профильных комитетов

КИЕВ. 29 августа. УНН. Народные депутаты одобрили постановление о перечне, количественном составе и предметах ведания комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва, передает корреспондент УНН.

Так что у ВР 9 созыва будут работать следующие комитеты:

1) Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

2) Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

3) Комитет по вопросам бюджета;

4) Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

5) Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;

6) Комитет по вопросам экономического развития;

7) Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам;

8) Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

9) Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

10) Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

11) Комитет по вопросам молодежи и спорта;

12) Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

13) Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональному развитию и градостроительству;

14) Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

15) Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

16) Комитет по вопросам правовой политики;

17) Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

18) Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

19) Комитет по вопросам свободы слова;

20) Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

21) Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

22) Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

23) Комитет по вопросам цифровой трансформации.

Утверждено также, что в состав каждого из комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва может входить не менее 5 и не более 34 народных депутатов Украины.

Также установлено, что в случае внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта, проекта постановления или иного акта Верховной Рады Украины, содержание которого касается предметов ведения двух или более парламентских комитетов, главный комитет по разработке такого проекта определяется на основании статьи 88 Конституции Украины Председателем Верховной Рады Украины, в том числе по предложению Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины, внесенной в соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины, если решением Верховной Рады Украины обработка проекта такого акта не отнесена к ведению временной специальной комиссии Верховной Рады Украины, созданной в соответствии с статьи 89 Конституции Украины.

Ранее Рада утвердила новый состав Кабмина.