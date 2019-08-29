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Зеленский внес законопроект об изменениях в некоторые законы Украины относительно деятельности Нацгвардии

Зеленский внес законопроект об изменениях в некоторые законы Украины относительно деятельности Нацгвардии

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины, сообщает УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины зарегистрирован сегодня под номером 1007.

Внесен как неотложный. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об импичменте Президента.

Источник: УНН
Теги: Нацгвардия, Украина, ВРУ, Владимир Зеленский
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