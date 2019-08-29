Зеленский поговорил по телефону с Туском

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Главы государства.

Как сообщается, обсуждался ход и основные результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа Биаррице (Французская Республика).

Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Группу семи".

Также Президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите "семерки" в США в 2020 году.

Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.