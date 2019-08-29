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Разумков в выступлении кандидата на должность спикера ВР обозначил основные законодательные инициативы

Разумков в выступлении кандидата на должность спикера ВР обозначил основные законодательные инициативы

КИЕВ. 29 августа. УНН. Дмитрий Разумков в выступлении кандидата на должность спикера ВР обозначил основные законодательные инициативы, пишет УНН.

Он отметил, что в течение многих лет падала доверия к парламентаризму.

“Совет будет местом, где воля украинского народа будет переводиться языком законодательства”, — пообещал Разумков. Он также отметил, что нардепы будут работать так же настойчиво как простые украинцы.

Он определил, что следует отменить депутатскую неприкосновенность, прекратить кнопкодавство, разработать механизм отзыва нардепов.

“Надо нести ответственность (...) Надо прекратить этот пиар и снять с нас с вами, а не из следующих, ту самую неприкосновенность”, — отметил Разумков.

Также он призвал оппозицию призвать за общие решения, в пользу государства. Также он отметил необходимость реформ, вернуть ответственность за незаконное обогащение, провести дерегуляцию, создать условия для инвестирования в Украину. Реформировать правосудие, которое должны быть “Слугой правосудия”, прекратить дублирование функций государственными органами, обеспечить законодательное пидгруння для экономического прорыва, провести легализацию капиталов.

“Мы должны поощрить обличителей системной коррупции”, — Разумков.

Как писал УНН Разумков заявил, что “Слуга народа” имеет право коалиции.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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