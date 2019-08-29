Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 15:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11625
Версия для печати

Зеленский внес в ВР представление на увольнение Грицака и назначение Баканова главой СБУ

Зеленский внес в ВР представление на увольнение Грицака и назначение Баканова главой СБУ

Иван Баканов

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины и назначение Ивана Баканова на эту должность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные о соответствующих проектах постановлений на сайте парламента.

Проект постановления об увольнении Грицака В.С. с должности председателя Службы безопасности Украины зарегистрировано под №1020 от 29.08.2019. А проект постановления о назначении Баканова И.Г. на должность председателя Службы безопасности Украины - под №1021 от 29.08.2019.

"В соответствии с пунктом 14 части первой статьи 106 Конституции Украины вношу представление о назначении И.Баканова на должность Председателя Службы безопасности Украины. Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Р.Стефанчук", - указано в представлении на назначение Баканова.

Напомним, в "Слуге народа" отметили, что надеются, что Верховная Рада поддержит все предложенные кадровые решения: и Премьера, правительство, и Генерального прокурора, СБУ, и двух министров, которые назначаются от Президента Украины.

Справка УНН: Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Имеет экономическое и юридическое образование. В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2006 году Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины. В мае 2019 года указом Президента Украины Баканов И. Г. назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Президент, Василий Грицак, Владимир Зеленский, Иван Баканов

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.