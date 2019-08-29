Зеленский предложил Раде назначить Пристайко главой МИД

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные о соответствующем проекте постановления на сайте парламента.

Проект постановления о назначении Пристайко В.В. на должность министра иностранных дел Украины зарегистрирован в Раде под №1024 от 29.08.2019.

"В соответствии с пунктом 10 части первой статьи 106 и частью четвертой статьи 114 Конституции Украины вношу представление о назначении В.Пристайко на должность министра иностранных дел Украины", - говорится в представлении на назначение Пристайко.

Напомним, в "Слуге народа" отметили, что надеются, что Верховная Рада поддержит все предложенные кадровые решения: и Премьера, правительство, и Генерального прокурора, СБУ, и двух министров, которые назначаются от Президента Украины.

Справка УНН: Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт. В 1998 году - Украинскую академию внешней торговли, магистр. Владеет английским, русским языками. В 2014-2017 был заместителем министра иностранных дел Украины - руководителем аппарата, первым заместителем министра иностранных дел Украины, в 2017-м был назначен главой миссии Украины при НАТО. Указом Президента Украины 22 мая 2019 года назначен заместителем главы Администрации Президента Украины. Указом Президента Украины 25 июня 2019 года назначен заместителем руководителя Офиса Президента Украины.