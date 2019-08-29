Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 15:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2325
Версия для печати

Зеленский внес законопроект о внесении изменения в ЗУ "О Высшем антикоррупционном суде", касательно начала работы суда

Зеленский внес законопроект о внесении изменения в ЗУ "О Высшем антикоррупционном суде", касательно начала работы суда

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменения в Закон Украины “О Высшем антикоррупционный суд” (относительно начала работы суда), сообщает УНН.

Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины “О Высшем антикоррупционном суде” (относительно начала работы суда) зарегистрирован сегодня под номером 1025.

Внесен как неотложный. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины” о организации обороны государства.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Антикоррупционный суд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.