Первым заместителем главы ВР стал Стефанчук
Руслан Стефанчук
КИЕВ. 29 августа. УНН. Первым заместителем председателя ВР назначен Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
"За" проголосовали - 330 нардепов.
"Мы должны провести инвентаризацию национального законодательства, мы должны отказаться от советского мусора", - заявил Стефанчук в выступлении перед избранием на должность.
Он напомнил, что Жилищный кодекс действует с советских времен. Политик призвал в законотворчестве пользоваться принципом "один принимаем - два вычеркиваем". Также он отметил, что в ВР не должны приниматься законы "Переведенные "гуглом" и поправленные "вордом".
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Кандидатура Стефанчука была безальтернативной.
Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе.
Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "правоведение". Второе высшее образование получил в Технологическом университете Подолья по специальности "менеджмент производственной сферы".
Доктор юридических наук, адвокат, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины.
Во время учебы в вузах играл в КВН, где познакомился с Владимиром Зеленским.
В 2006-2007 годах был помощником на общественных началах народного депутата и представителя фракции Наша Украина-Народная самооборона Анатолия Матвиенко.
С 2011 года заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.
С 2016 года занимает должность проректора по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Был советником по вопросам интеллектуальной собственности первого вице-премьер-министра Степана Кубива в Кабмине Владимира Гройсмана.
В команде Владимира Зеленского Руслана Стефанчука представили как эксперта по реформированию государственных правовых институтов и законопроектной работы.
Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины.