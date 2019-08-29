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Зеленский внес в ВР законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные авто

Зеленский внес в ВР законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные авто

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, передает УНН.

Так, проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины был зарегистрирован сегодня под номером 1030.

Законопроект определен Президентом как неотложный. Пока что текст проекта закона на сайте ВР отсутствует.

Как сообщал УНН, ожидалось, что Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили для рассмотрения на первом заседании Верховной Рады.

Применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей и установление пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства.

В Министерстве инфраструктуры инициативу об отсрочке штрафов для владельцев нерастаможенных авто и относительно дальнейшего законодательного урегулирования процедуры растаможивания поддержали.

Напомним, начиная с 22 августа 2019 года начали действовать новые штрафные санкции для "евробляхеров".

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, автомобили, штраф, евробляхи

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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