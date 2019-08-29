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ВР перешла к избранию Премьер-министра

ВР перешла к избранию Премьер-министра

Алексей Гончарук

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Верховной Раде Украины заслушали послание Президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении страны, а затем перешли к процедуре избрания Премьер-министра Украины, передает УНН.

Отметим, что сначала председатель ВР Дмитрий Разумков предложил взять 5-минутный перерыв после выступления Зеленского.

Но Президент настоял на продолжении работы.

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"Давайте работать", - подчеркнул Зеленский. После этого перерыв был отменен и Рада перешла к процедуре избрания премье-министра Украины.

Сейчас в сессионном зале выступает Алексей Гончарук, которого Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на должность Премьер-министра Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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