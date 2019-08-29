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Премьер-министром избран Алексей Гончарук

Премьер-министром избран Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает корреспондент УНН.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 114 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить Гончарука Алексея Валерьевича на должность Премьер-министра Украины", - говорится в постановлении.

"За" проголосовали - 290 нардепов.

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Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года. Гончарука "считают молодым, хорошо образованным технократом и реформатором". До прихода в Офис Президента он возглавлял Офис эффективного регулирования. Это структура, которая имеет финансирование Европейского Союза. Деятельность центра направлена на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины. В 2014 году во время парламентских выборов был первым номером в списке партии "Сила людей". Но эта политическая сила не получила ни одного места в парламенте. Работал внештатным советником бывшего министра экологии и природных ресурсов, а затем советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР было назначено Руслана Стефанчука.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, премьер
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