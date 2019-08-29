Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 18:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4920
Версия для печати

Тихая прогулка на первой скорости: Зеленский прокомментировал 100 дней своего президентства

Тихая прогулка на первой скорости: Зеленский прокомментировал 100 дней своего президентства

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 августа. УНН. Прошло 100 дней моей президентской каденции. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

"Недавно, прошло 100 дней моей президентской каденции. Было много действительно различных оценок, но поверьте - наиболее критическую оценку я даю себе сам. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости", - отметил Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков возглавил Верховную Раду 9 созыва

После этого он выразил уверенность, что страна наконец сможет включить "пятую скорость".

Ранее Зеленский назвал вызовы и задачи, стоящие перед новой ВР.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.