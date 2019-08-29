Дубилет претендует на должность министра Кабинета министров

КИЕВ. 29 августа. УНН. Советник председателя СБУ Дмитрий Дубилет, который также является соучредителем Мonobank, претендует на должность министра Кабинета министров Украины. Об этом соучредитель Мonobank Олег Гороховский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Дмитрий Дубилет будет министром Кабинета министров и, к сожалению, покидает проект Мonobank. Если Рада поддержит его кандидатуру, конечно", - отметил Гороховский.

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Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.