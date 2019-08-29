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Заместителя министра экологии подозревают в недостоверном декларирования

Заместителя министра экологии подозревают в недостоверном декларирования

КИЕВ. 29 августа. УНН. Заместителю Министра экологии и природных ресурсов Украины подозреваю в умышленном не отражение в декларации права пользования домом и земельным участком. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении заместителю Министра экологии и природных ресурсов Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, по факту представления недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2015-2016 годы" , - сообщили в САП.

По информации прокуратуры, расследованием установлено, что подозреваемый умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования домовладением и земельным участком в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области общей стоимостью более 5 млн. грн.

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Источник: УНН
Теги: САП
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