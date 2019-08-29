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Кандидат на должность главы Минобороны прибыл в ВР и озвучил приоритеты в работе

Кандидат на должность главы Минобороны прибыл в ВР и озвучил приоритеты в работе

Андрей Загороднюк

КИЕВ. 29 августа. УНН. Кандидат от Президента Украины на должность министра обороны Украины Андрей Загороднюк назвал приоритеты, которые должны быть в работе ведомства. Об этом он рассказал во время своего выступления на рабочем заседании парламента, передает корреспондент УНН.

"Приоритет № 1 - развернуть государственную политику лицом к простому военнослужащему. Стоит остро вопрос комплектации, дисциплины, увольнений, социального обеспечения", - сказал Загороднюк.

По его словам, остро стоит вопрос, видят ли военнослужащие свое будущее в Вооруженных силах Украины.

"Мы должны вкладывать большие средства и большие усилия, чтобы наши военнослужащие были на порядок выше военнослужащих противника. Тогда у нас есть шанс достигать своих задач и боевых задач, которые мы ставим", - сказал кандидат.

По его словам, функция Минобороны это не только формирование политики в отношении ВСУ, а и формирование политики вообще, как надо развивать стратегию обороны государства.

"Мы стоим позади тех графиков, какие были когда-то разработаны. И для нас сейчас огромная задача превращать нашу армию на армию стандартов НАТО", - сказал Загороднюк.

Напомним, на рабочем заседании парламента при назначении министра обороны Украины сделали перерыв в 15 минут, из-за отсутствия кандидата на должность.

Источник: УНН
Теги: ВР, Минобороны, Украина
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