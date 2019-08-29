Появился проект постановления о персональном составе комитетов ВР

КИЕВ. 29 августа. УНН. Проект Постановления об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва появился на сайте ВР, сообщает УНН.

Согласно документу Нестор Шуфрич предлагается на председателя комитета по вопросам свободы слова. Следует добавить, что в комитете предусмотрено всего пять членов.

Добавим также, что Святослав Вакарчук войдет в Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Юлия Тимошенко в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов; пятый президент Петр Порошенко в Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, а Виктор Медведчук в Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.