Баканов рассказал, чего ожидает от нового закона об СБУ
КИЕВ. 29 августа. УНН. Кандидат от Президента Украины на должность председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что должен изменить новый закон об СБУ. Об этом он заявил на рабочем заседании парламента в четверг, передает корреспондент УНН.
"Нам нужно будет принять новый закон об СБУ. Закон, который устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами. И я очень надеюсь, что после принятия закона Служба заработает с новой силой. Мы должны стать технологическими, быстрыми, мощными, но небольшими", - сказал Баканов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины и назначение Ивана Баканова на эту должность.