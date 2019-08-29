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В Кучмы заявили, что Украина готова восстанавливать мост в Станице Луганской в режиме 24/7

В Кучмы заявили, что Украина готова восстанавливать мост в Станице Луганской в режиме 24/7

КИЕВ. 29 августа. УНН. Наши строители готовы восстанавливать мост круглосуточно, в режиме 24/7, для того, чтобы все работы были завершены до конца осени. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер на своей странице в Facebook, подводя итоги видеоконференции Трехсторонней контактной группы, передает УНН.

"Украинская сторона подробно проинформировала о ходе подготовки к восстановлению моста. Подготовительные работы для восстановления моста уже начато. Наши строители готовы восстанавливать мост круглосуточно, в режиме 24/7, для того, чтобы все работы были завершены к концу осени", - сообщила Олифер.

Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта, добавила она.

Напомним, в ОБСЕ заявили, что боевики сорвали демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.

Источник: УНН
Теги: Украина, Станица Луганская, мосты
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