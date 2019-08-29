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В МИД есть полгода, чтобы продвинуться в мирном процессе на Донбассе - Пристайко

В МИД есть полгода, чтобы продвинуться в мирном процессе на Донбассе - Пристайко

КИЕВ. 29 августа. УНН. Дипломатическая служба Украины имеет полгода на то, чтобы существенно продвинуться в мирном урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом заявил Вадим Пристайко во время выступления в Раде перед голосованием за его кандидатуру на должность министра иностранных дел, передает УНН.

Пристайко напомнил, что Президент Украины предложил ряд компромиссных шагов, направленных на восстановление связей с "нашим собственным народом, который оказался за линией соприкосновения".

Также он напомнил о перезапуске процесса обмена пленными, а также начале восстановления сообщения в Станице Луганской.

"Хочу верить, что мы сможем открыть новую страницу мирного процесса ... Критически важно другое - мы на это (продвижение в мирном процессе - ред.) имеем полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодовой срок", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Источник: УНН
Теги: МИД, Донбасс, Украина
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