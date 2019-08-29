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Рада утвердила новый состав Кабмина

Рада утвердила новый состав Кабмина

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. "За" проголосовал 281 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Отметим, что портфели в Кабмине распределены следующим образом:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;

Денис Малюська - министр юстиции;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Напомним, министра иностранных дел и министра обороны уже назначено по представлению Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Украина, голосование
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