Рада утвердила новый состав Кабмина
КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. "За" проголосовал 281 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.
Отметим, что портфели в Кабмине распределены следующим образом:
Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
Елена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;
Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
Зоряна Скалецкая - министр здравоохранения Украины;
Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;
Денис Малюська - министр юстиции;
Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Напомним, министра иностранных дел и министра обороны уже назначено по представлению Президента Украины.