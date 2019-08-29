Рада утвердила новый состав Кабмина

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. "За" проголосовал 281 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Отметим, что портфели в Кабмине распределены следующим образом:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;

Денис Малюська - министр юстиции;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Напомним, министра иностранных дел и министра обороны уже назначено по представлению Президента Украины.