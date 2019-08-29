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ВР прекратила полномочия депутатов, назначенных в Кабмин

ВР прекратила полномочия депутатов, назначенных в Кабмин

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада прекратила полномочия народных депутатов, которые были назначены членами Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании. Отметим, что все депутаты были избраны от партии "Слуга народа".

Отметим, что полномочий лишили Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анну Новосад, Михаила Федорова.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. "За" проголосовал 281 народный депутат Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование
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