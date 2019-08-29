ВР уволила предыдущий состав Кабинета министров Украины
КИЕВ. 29 августа. УНН. На заседании парламента нардепы уволили членов бывшего Кабинета министров Украины, передает корреспондент УНН.
Так, с должностей членов Кабинета Министров Украины уволили: Владимира Гройсмана, Степана Кубива, Геннадия Зубко, Вячеслава Кириленко, Владимира Кистиона, Иванну Климпуш-Цинцадзе, Павла Розенко, Арсена Авакова, Лилию Гриневич, Оксану Маркарову, Игоря Жданова, Павла Климкина, Игоря Насалика, Евгения Нищука, Владимира Омеляна, Павла Петренко, Степана Полторак, Андрея Реву, Александра Саенка, Остапа Семерака, Юрия Стеця, Ирину Фриз, Вадима Черныша.
Решение об увольнении поддержало 372 депутата.
Напомним, Верховная Рада прекратила полномочия народных депутатов, которые были назначены членами Кабинета министров.