Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 23:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
29970
Версия для печати

Луценко пришел на комитет ВР по вопросам правовой политики

Луценко пришел на комитет ВР по вопросам правовой политики

КИЕВ. 29 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пришел на заседание комитета ВР по вопросам правовой политики, передает корреспондент УНН.

Юрий Луценко прибыл туда по приглашению членов комитета.

Также на заседании присутствовал председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталий Грушковский и представитель Президента в ВР, первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Комитет рассмотрел два вопроса: проекты постановлений о предоставлении ВР согласия на увольнение Луценко с должности Генерального прокурора и проект постановления о предоставлении согласия на назначение на должность Генпрокурора Руслана Рябошапки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко оценил своего вероятного преемника на посту генпрокурора

Присутствовавший на заседании Грушковський сообщил о наличии двух дисциплинарных производств на рассмотрении КДКП.
Комитет поддержал оба проекта постановления вынесены на рассмотрение.

Напомним, Луценко написал заявление об отставке.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Юрий Луценко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.