Луценко пришел на комитет ВР по вопросам правовой политики

КИЕВ. 29 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пришел на заседание комитета ВР по вопросам правовой политики, передает корреспондент УНН.

Юрий Луценко прибыл туда по приглашению членов комитета.

Также на заседании присутствовал председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталий Грушковский и представитель Президента в ВР, первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Комитет рассмотрел два вопроса: проекты постановлений о предоставлении ВР согласия на увольнение Луценко с должности Генерального прокурора и проект постановления о предоставлении согласия на назначение на должность Генпрокурора Руслана Рябошапки.

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Присутствовавший на заседании Грушковський сообщил о наличии двух дисциплинарных производств на рассмотрении КДКП.

Комитет поддержал оба проекта постановления вынесены на рассмотрение.

Напомним, Луценко написал заявление об отставке.