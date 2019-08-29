Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 23:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
47760
Версия для печати

Профильный комитет поддержал назначение Рябошапки на должность генпрокурора

Профильный комитет поддержал назначение Рябошапки на должность генпрокурора

Руслан Рябошапка и Юрий Луценко

КИЕВ. 29 августа. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительных органов поддержал назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора, передает корреспондент УНН.

Добавим, что комитет сначала поддержал увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Решение о назначении Рябошапки в комитете поддержало большинство.

Как сообщал УНН, Луценко пришел на комитет ВР по вопросам правовой политики.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, Юрий Луценко

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.