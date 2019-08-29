Профильный комитет поддержал назначение Рябошапки на должность генпрокурора

Руслан Рябошапка и Юрий Луценко

КИЕВ. 29 августа. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительных органов поддержал назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора, передает корреспондент УНН.

Добавим, что комитет сначала поддержал увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Решение о назначении Рябошапки в комитете поддержало большинство.

Как сообщал УНН, Луценко пришел на комитет ВР по вопросам правовой политики.