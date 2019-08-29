ВР утвердила руководителей комитетов парламента

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада Украины приняла постановление об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва, передает корреспондент УНН.

Соответствующий проект постановления "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины IX созыва" (№ 1077) поддержали 299 нардепов.

Как ранее сообщает УНН, проект постановления об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва появился на сайте ВР.