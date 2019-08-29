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Рябошапка объяснил разницу между Генеральной прокуратурой и Офисом прокурора

Рябошапка объяснил разницу между Генеральной прокуратурой и Офисом прокурора

Руслан Рябошапка (слева) и Юрий Луценко

КИЕВ. 29 августа. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка объяснил мотивы изменения названия Генеральной прокуратуры на Офис прокурора. Об этом он заявил во время рабочего заседания ВРУ в колуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“Это связано с многими мотивами. Ключевой из них — возможно отойти от такого несколько репрессивного и советского флера, который остается за этим институтом. Поскольку само название во многих случаях внушает определенный страх у людей. И изменится собственно структура Офиса и его полномочия”, — сказал Рябошапка.

По его словам, сегодня прокуратура насчитывает около 2,5 тыс работников, расследуют уголовные дела, осуществляют процессуальное руководство.

“Мы хотим оставить небольшое количество прокуроров, которая будет заниматься наиболее важными вопросами, например, международным сотрудничеством”, — сказал Рябошапка.

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Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка назвал недостатки прокуратуры и рассказал какой бы он хотел ее видеть.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, прокуратура, Генпрокурор, прокурор, Юрий Луценко
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