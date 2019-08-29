Рада уволила Луценко с должности Генпрокурора

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада поддержала представление Президента Украины об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора, передает корреспондент УНН.

"За" увольнение Луценко проголосовало 317 народных депутатов.

Как сообщал УНН, Президент внес в Раду представление на увольнение Луценко и назначение Рябошапки Генпрокурором.

Впоследствии Комитет ВР по вопросам правоохранительных органов поддержал назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.