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Трамп отменил свою поездку в Польшу

Трамп отменил свою поездку в Польшу

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в эти выходные, из-за урагана “Дориан”, что готов ударить по Флориде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, информирует УНН.

“Президент Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в эти выходные, из-за урагана “Дориан”, — говорится в сообщении, и добавляется, что вместо Трампа в Польшу отправится вице-президент США Майк Пенс.

Ожидается, что шторм обрушится на восточное побережье Флориды до понедельника, принесет проливные дожди и 130 миль (209 километров) во время ветра.

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Напомним, накануне во Флориде ввели режим ЧС из-за урагана “Дориан”.

Ранее Дональд Трамп отменил свою поездку в Данию и встречу с датским премьер-министром, из-за отказа официального Коппенгагена рассмотреть вопрос о продаже острова Гренландии.

Источник: УНН
Теги: США, Польша, чрезвычайное положение, Дональд Трамп
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