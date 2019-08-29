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Четверг, 29 августа 2019, 23:36 • Тоня Туманова • 4350
ВР поддержала назначение Рябошапки на должность Генпрокурора
Руслан Рябошапка
КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины о назначении Руслана Рябошапки Генеральным прокурором Украины, передает корреспондент УНН.
"За" проголосовали 312 народных депутатов Украины.
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Ранее Рада уволила Луценко с должности Генпрокурора.
Как сообщал УНН, Президент внес в Раду представление на увольнение Луценко и назначения Рябошапки генпрокурором.
Источник: УНН
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