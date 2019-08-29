ВР поддержала назначение Рябошапки на должность Генпрокурора

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины о назначении Руслана Рябошапки Генеральным прокурором Украины, передает корреспондент УНН.

"За" проголосовали 312 народных депутатов Украины.

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Ранее Рада уволила Луценко с должности Генпрокурора.

Как сообщал УНН, Президент внес в Раду представление на увольнение Луценко и назначения Рябошапки генпрокурором.