Новости: Политика
Четверг, 29 августа 2019, 23:52 • Илья Нежигай • 3075
Глава МИД Швеции поздравила с назначением своего украинского коллегу Пристайко
КИЕВ. 29 августа. УНН. Министерка иностранных дел Швеции Маргот Валстрьом поздравила назначения на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко. Об этом руководительница шведского МИД сообщила в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Поздравляю моего нового коллегу Вадима Пристайко, назначенного сегодня министром иностранных дел Украины. Надеемся на тесное и доверительное сотрудничество!”, — говорится в сообщении.
Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.
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Источник: УНН