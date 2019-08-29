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Глава МИД Швеции поздравила с назначением своего украинского коллегу Пристайко

Глава МИД Швеции поздравила с назначением своего украинского коллегу Пристайко

КИЕВ. 29 августа. УНН. Министерка иностранных дел Швеции Маргот Валстрьом поздравила назначения на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко. Об этом руководительница шведского МИД сообщила в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Поздравляю моего нового коллегу Вадима Пристайко, назначенного сегодня министром иностранных дел Украины. Надеемся на тесное и доверительное сотрудничество!”, — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.

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Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Швеция
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