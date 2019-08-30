Курт Волкер поздравил новых членов правительства
Курт Волкер
КИЕВ. 30 августа. УНН. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новых членов Кабинета министров Украины, которых сегодня поддержала Верховная Рада. Об этом Волкер написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Поздравляем Премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь Кабинет Министров Украины! Соединенные Штаты стоят с вами в продвижении реформ и стремлении к миру и восстановления территориальной целостности”, — написал американский спецпредставитель по Украине.
Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарук а а главой МИД — Вадима Пристайко.
В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.
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