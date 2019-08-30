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Посол Канады в Украине отметил образование новой главы МОН

Посол Канады в Украине отметил образование новой главы МОН

Анна Новосад

КИЕВ. 30 августа. УНН. Посол Канады в Украине приветствовал назначение на должность министра образования и науки Украины Анну Новосад, и отметил, что она является выпускницей канадско-украинской программы парламентской стажировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его микроблог в Twitter.

“Новый украинский министр образования и науки Анна Новосад — выпускница канадско-украинской парламентской программы стажировки (CUPP)”, — написал Ващук, добавив приветствия на трех языках — украинском, английском и французском — “Congratulations. Félicitations! Поздравляем!”.

Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

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Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, Минобразования, посол
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