ВР приняла законопроект об отмене неприкосновенности в первом чтении

КИЕВ. 30 августа. УНН. Проект Закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) получил поддержку народных депутатов, передает УНН.

“За” проголосовали — 363, против 0, воздержались — 1. Решение принято“, — сказал спикер ВРУ.

Документом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, отменяет положение, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности.

“Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету”, — одобрена редакция статьи.

Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

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