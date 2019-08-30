Сегодня состоится обмен пленными между Россией и Украиной — экс-депутат Госдумы РФ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Бывший депутат российского парламента Илья Пономарев сообщил, что сегодня состоится обмен пленными. Об этом экс-депутат Госдумы РФ Пономарев сообщил на своей странице в Facebook и своем микроблоге Twitter, передает УНН.

“Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!”, — написал Пономарев.

Напомним, ранее российский Telegram канал “НЕЗЫГАРЬ” сообщил о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт.

Перед этим, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.