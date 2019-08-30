Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 02:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10005
Версия для печати

Сегодня состоится обмен пленными между Россией и Украиной — экс-депутат Госдумы РФ

Сегодня состоится обмен пленными между Россией и Украиной — экс-депутат Госдумы РФ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Бывший депутат российского парламента Илья Пономарев сообщил, что сегодня состоится обмен пленными. Об этом экс-депутат Госдумы РФ Пономарев сообщил на своей странице в Facebook и своем микроблоге Twitter, передает УНН

“Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!”, — написал Пономарев.

Напомним, ранее российский Telegram канал “НЕЗЫГАРЬ” сообщил о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт.

Перед этим, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.

Источник: УНН
Теги: Россия, Госдума, Украина, пленные, политзаключенные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.