Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 02:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5730
Версия для печати

На космодроме Ирана взорвалась ракета

На космодроме Ирана взорвалась ракета

КИЕВ. 30 августа. УНН. Иран сделал в четверг попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан на севере страны, однако она оказалась неудачной. Об этом сообщило Национальное общественное радио (NPR) США со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении спутниковые фотографии космодрома, сделанные частной компанией Planet. Позже аналогичные данные распространило информационное агентство Associated Press, передает УНН.

По свидетельству этих СМИ, иранская ракета взорвалась на пусковой площадке.

“Кажется, что на пусковой площадке взорвалась ракета-носитель. Что бы ни случилось, речь идет о взрыве, и вы видите дымящиеся остатки того, что находилось там”, — заявил сотрудник Института международных исследований Миддлбери в американском городе Монтерей (штат Калифорния) Дэвид Шмерлер, комментируя снимки Planet.

На фотографии, опубликованной NPR, действительно видно дымящаяся на пусковой площадке ракета.

Согласно сведениям, изложенным радиостанцией, речь идет о третьем в текущем году неудачи при попытках космических запусков в Иране. Первые два имели место в январе и феврале.

Напомним, двое пострадавших в результате реактивного взрыва в РФ умерли не от травм, а от последствий облучения.

Источник: УНН
Теги: ракета, Иран, взрывы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.