На космодроме Ирана взорвалась ракета

КИЕВ. 30 августа. УНН. Иран сделал в четверг попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, который расположен в провинции Семнан на севере страны, однако она оказалась неудачной. Об этом сообщило Национальное общественное радио (NPR) США со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении спутниковые фотографии космодрома, сделанные частной компанией Planet. Позже аналогичные данные распространило информационное агентство Associated Press, передает УНН.

По свидетельству этих СМИ, иранская ракета взорвалась на пусковой площадке.

“Кажется, что на пусковой площадке взорвалась ракета-носитель. Что бы ни случилось, речь идет о взрыве, и вы видите дымящиеся остатки того, что находилось там”, — заявил сотрудник Института международных исследований Миддлбери в американском городе Монтерей (штат Калифорния) Дэвид Шмерлер, комментируя снимки Planet.

На фотографии, опубликованной NPR, действительно видно дымящаяся на пусковой площадке ракета.

Согласно сведениям, изложенным радиостанцией, речь идет о третьем в текущем году неудачи при попытках космических запусков в Иране. Первые два имели место в январе и феврале.

Напомним, двое пострадавших в результате реактивного взрыва в РФ умерли не от травм, а от последствий облучения.