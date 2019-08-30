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Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора Украины и уволил Луценко

Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора Украины и уволил Луценко

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапко. Об этом говорится в соответствующем указе № 638/2019, размещенном на сайте украинского президента, передает УНН.

“Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором”, — говорится в тексте документа.

Перед этим глава государства подписал указ, предусматривающий освобождение бывшего генпрокурора.

“Освободить Луценко Юрия Витальевича с должности Генерального прокурора Украины”, — говорилось в документе № 636/2019.

Напомним, ВР поддержала назначение Рябошапки на должность Генпрокурора.

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Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, указы, Генпрокурор, Юрий Луценко, Владимир Зеленский
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