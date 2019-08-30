Российские СМИ сообщают, что в подмосковном аэропорту сел неопознанный самолет с, вероятно, политзаключенными

КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские СМИ, среди которых Telegram каналы “НЕЗЫГАРЬ”, “Baza” и другие сообщают о том, что в подмосковном аэропорту Остафьево приземлился самолет, который, скорее всего, задействованный в процессе обмена пленными, передает УНН. А накануне, российское издание Коммерсант сообщило, что Путин готов подписать указы об освобождении политзаключенных Кремля.

“Неопознанный борт, данные которого скрыты от сервиса „Флайт Радар“, приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево в 1:05”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что “сегодня ночью может произойти обмен заключенными между Россией и Украиной”.

Как проверили УНН, на портале Flight Radars не показаны никаких самолетов в районе аэропорта Остафьево.

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Напомним, ранее российский Telegram канал “НЕЗЫГАРЬ” сообщил о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт. После этого, ексдепутат Госдумы РФ заявил, что сегодня состоится обмен пленными между Россией и Украиной.

А еще раньше, перед этим, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.