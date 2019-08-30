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Зеленский определил перечень неотложных законопроектов для внеочередного рассмотрения ВР

Зеленский определил перечень неотложных законопроектов для внеочередного рассмотрения ВР

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины определил перечень неотложных законопроектов для внеочередного рассмотрения Верховной Радой. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.

“Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с письмом, в котором в соответствии с частью второй статьи 93 Конституции Украины определил как неотложный для внеочередного рассмотрения ряд проектов законов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время первого пленарного заседания Верховной Рады Украины Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в Верховную Раду поступило письмо от Президента Украины Владимира Зеленского от 29 августа 2019 с перечнем законопроектов, определенных как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

“По каждому из законопроектов народные депутаты приняли решение о сокращении сроков рассмотрения и поручили комитетам, к предметам ведения которых относятся данные законодательные акты, срочно подготовить их к рассмотрению”, — говорится на сайте ВРУ.

Отмечается, что “тексты указанных проектов законов будут обнародованы во время предоставления их для обработки Комитетами”.

Напомним, ВР поддержала назначение Рябошапки на должность Генпрокурора.

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Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект, Владимир Зеленский
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