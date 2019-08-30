Верховная Рада закрыла первую сессию IX созыва

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Верховной Раде завершилась первая сессия IX созыва, передает УНН.

Во время закрытия сессии звучал Гимн Украины.

Напомним, первое очередное заседание первой сессии началось 29 августа в 10:00. Таким образом, длительность заседания составило 16 часов.

Новоизбранный спикер ВРУ Дмитрий Разумков объявил о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и заявил, что фракция “Слуга народа” будет работать на правах коалиции. Руслан Стефанчук стал первым вице-спикером ВРУ, а Елена Кондратюк — вице-спикером.

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В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании призвал нардепов работать — иначе пообещал распустить и этот созыв парламента.

Напомним, ВР поддержала назначение Рябошапки на должность Генпрокурора.

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Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

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