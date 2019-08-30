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Между Украиной и РФ начался обмен пленными - СМИ

Между Украиной и РФ начался обмен пленными - СМИ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Между Украиной и РФ начался обмен пленных. Об этом говорится в сообщении, которое репостнул новоипризначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Первоисточник этого сообщения был опубликован сотрудницей Верховной Рады Украины Анной Исламовой, передает УНН.

“Молимся. Обмен завершился: моряки Сенцов, Карпюк, Балух, Гроб летят домой! Ждем”, — говорится в сообщении. Сообщение, в частности, репостнув вновь Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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В свою очередь, Telegram канал “НЕЗЫГАРЬ” сообщил, что самолет с пленными Украинский летит в аэропорт Жуляны, отметив, что “освобождаемых в результате обмена украинцев будет встречать Зеленский”.

Напомним, ранее российский Telegram канал “НЕЗЫГАРЬ” сообщил о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт. После этого, ексдепутат Госдумы РФ заявил, что сегодня состоится обмен пленными между Россией и Украиной.

А еще раньше, перед этим, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, аэропорт, Генпрокурор, политзаключенные, Жуляны
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