КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы. Об этом заявил в четверг Польскому агентству печати глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский, передает УНН.

“Президент Трамп передал президенту (Анджею) Дуде, что он хотел бы в ближайшие месяцы осуществить визит, который ему пришлось сегодня отменить”, — сказал он, раскрывая детали телефонного разговора двух лидеров.

По словам Щерского по телефону Трамп “извинился за сложившуюся ситуацию”. “В связи с ураганом, который в выходной должен обрушиться на южные штаты и может повлечь за собой катастрофические последствия, он посчитал, что не сможет покинуть США, который должен быть на месте, в стране”, — отметил он.

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Напомним, Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября глава Белого дома примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством.

В частности, как ранее сообщил советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, в эти дни, во время визита в Польшу, должна была состояться первая встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, накануне во Флориде ввели режим ЧС из-за урагана “Дориан”.

Ранее президент США решил отменить свой визит в Данию, который планировался в сентябре. Трамп объяснил свое решение тем, что власти Дании не заинтересована обсуждать продажу США крупнейшего острова — Гренландии.