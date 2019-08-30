КИЕВ. 30 августа. УНН. Главный редактор российского издания "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что самолет с украинскими политзаключенными РФ приземлится в Киеве около пяти утра 30 августа. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"В 5 утра самолет с освобожденными украинском, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал он.

Напомним, ранее новоназначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сделал репост сообщению сотрудницы ВРУ Анны Исламов, в котором говорилось о том, что обмен между РФ и Украиной завершился.

"Молимся. Обмен завершился: моряки Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", - говорилось в заметке, которую репостнул Рябошапка.

Ранее Telegram канал "НЕЗЫГАРЬ" сообщил, что самолет с пленными Украинский летит в аэропорт Жуляны, отметив, что "украинский, которые будут освобождены в результате обмена, встречать (президент Украины Владимир) Зеленский".

В частности, этот самый Telegram канал еще ранее сообщал о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт. После этого, а ексдепутат Госдумы РФ заявил, что сегодня, 30 августа, состоится обмен пленными между Россией и Украиной.

Перед этими событиями, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.

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Если информация подтвердится, то среди уволенных пленных будут 24-х моряки, которых Россия захватила 25 ноября 2018 находиться Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей опрыскать, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцький, Виктор Безпальченко, Андрей Шевченко Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костишин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Драч, Владимир Лесной, Денис Гриценко.

В частности, СМИ сообщают, что в Киев летят украинский режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух и другие.