Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 08:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6690
Версия для печати

Глава МИД Литвы поздравил своего коллегу из Украины

Глава МИД Литвы поздравил своего коллегу из Украины

Линас Линкявичюс

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министер иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал назначение на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко. Об этом глава литовского МИД сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Поздравления вновь назначенному украинскому коллеге Вадиму Пристайко. Желаю всем успехов в непростое время и надеюсь на укрепление двусторонних отношений. Литва будет продолжать прочную поддержку Украины и процесс реформ, европейский и евроатлантический путь. Поздравляю!”, — написал Линявичюс.

Ранее, в частности, своего украинского коллегу-дипломата поздравила Глава МИД Швеции.

Напомним, кроме назначения в Кабмин Пристайко, ВР сегодня проголосовала за назначение Рябошапки на должность Генпрокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка: что о нем известно

Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Литва
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.