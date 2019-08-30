Глава МИД Литвы поздравил своего коллегу из Украины
Линас Линкявичюс
КИЕВ. 30 августа. УНН. Министер иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал назначение на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко. Об этом глава литовского МИД сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Поздравления вновь назначенному украинскому коллеге Вадиму Пристайко. Желаю всем успехов в непростое время и надеюсь на укрепление двусторонних отношений. Литва будет продолжать прочную поддержку Украины и процесс реформ, европейский и евроатлантический путь. Поздравляю!”, — написал Линявичюс.
Ранее, в частности, своего украинского коллегу-дипломата поздравила Глава МИД Швеции.
Напомним, кроме назначения в Кабмин Пристайко, ВР сегодня проголосовала за назначение Рябошапки на должность Генпрокурора.
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Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука.
В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.