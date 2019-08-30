Обмен между Украиной и РФ: в семье моряка Эйдера заявили, что в ожидании

КИЕВ. 30 августа. УНН. Евгения Эйдер, жена отца 19-летнего моряка Андрея Эйдер, захваченного в ноябре 2018 года в районе Керчернськои пролива заявила, что "в ожидании". Об этом она сообщила в Facebook на фоне сообщений об обмене между Украиной и Россией, передает УНН.

"В ожидании", - написала она.

Напомним, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.

Ранее родные заявляли, что украинские моряки уже в Киеве.

Если информация подтвердится, то среди уволенных пленных будут 24-х моряки, которых Россия захватила 25 ноября 2018 года. Вот их имена: Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костишин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Драч, Владимир Лисовый, Денис Гриценко.

В частности, СМИ сообщают, что в Киев летят украинский режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух и другие.