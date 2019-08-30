Адвокат "крымских дезертиров": из России в Киев никакой самолет не вылетал

КИЕВ. 30 августа. УНН. Из России в украинскую столицу Киев никакой самолет с удерживаемыми лицами не вылетал. Об этом заявил в видеообращении адвокат осужденных по "делу крымских дезертиров" Валентин Рыбин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"По состоянию на утро в 9:00 я в Полтаве по дороге в Днепропетровск. Никто никуда не летит, все граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, кто-то в местах предварительного заключения, или отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал", - заявил Рыбин.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев". Как сообщается, в аэропорту уже собрались журналисты.

При этом в Офисе Президента заявили, что процесс обмена продолжается, данные о его завершении не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретар экс-генпрокурора Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".