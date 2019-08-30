Мы поддались эмоциям: родные одного из моряков возвращаются домой

КИЕВ. 30 августа. УНН. Родные одного из украинских военных моряков, которых должны вернуть на родину в рамках украинско-российского обмена, возвращаются домой, не доехав до Киева, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы просто поддались эмоциям и рванули на Киев. Нам сказали в офисе украинского омбудсмена и, не только там, ждать официального звонка", – пояснил отец одного из моряков.

Ранее родные удерживаемых в России моряков сообщили об их прилете в Украину. Однако официального подтверждения данной информации так и не последовало.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев". Как сообщается, в аэропорту уже собрались журналисты.

При этом в Офисе Президента заявили, что процесс обмена продолжается, данные о его завершении не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретар экс-генпрокурора Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".