Обвиняемый в госизмене Ежов признал вину и вышел на свободу по "закону Савченко"

КИЕВ. 30 августа. УНН. Бывший заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины и переводчик Станислав Ежов признал свою виновность в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приговор Голосеевского районного суда Киева.

Так, Голосеевский райсуд столицы утвердил соглашение о признании виновности между бывшим заместителем руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова и прокурором Главной военной прокуратуры ГПУ Александром Банником.

По соглашению, Ежов безоговорочно признал свою вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК Украины (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена), искренне раскаялся в содеянном, критически оценивает свое преступное поведение, в том числе путем полного признания вины и готовности нести уголовную ответственность, активно способствует раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления; добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан предоставлять признательные и обличительные показания суду в выяснении обстоятельств деятельности соучастников преступления, имеющие существенное значение для полного их разоблачения.

Также, согласно судебным материалам, он должен не менять свои показания, которые им предоставлены в ходе судебного разбирательства, давать правдивые показания, сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления, совершенного представителями Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Кроме того, стороны согласовали наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.

Срок пребывания Ежова в СИЗО с 20 декабря 2017 года по 3 июля 2019 года включительно суд посчитал по "закону Савченко" с расчетом 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Итак, получается, что обвиняемый уже полностью отбыл наказание.

Напомним, СБУ задержала личного переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова 20 декабря 2017 года. С тех пор он находится под арестом. Против Ежова открыли производство по статье о государственной измене.

По версии следствия, переводчик был завербован российскими спецслужбами во время поездки в Санкт-Петербург в июне 2017 года. СБУ и военная прокуратура считает, что он посылал в разведуправления России по электронной почте закрытую информацию о работе правительства Украины и его председателя Владимира Гройсмана.

Зато в Кремле говорили, что "не имеют никакой информации" в этом задержания. В августе 2018 года дело Ежова начал рассматривать Голосеевский районный суд Киева.

Сам переводчик ранее не признавал вины и заявлял, что дело против него политически мотивировано. Он утверждал, что посылал информацию о деятельности премьер-министра на электронную почту, указанную в обвинительном акте, но говорил, что она не принадлежит представителям российских спецслужб.