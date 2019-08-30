Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили проведение заседания Стратегического совета высокого уровня

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили планы провести очередного заседания Стратегического совета высокого уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"В четверг, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Как указано, стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

"В развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита Президента Украины в Турецкую Республику 7-8 августа текущего года, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня", - проинформировали у Президента.

В свою очередь, Эрдоган сообщил о результатах своего недавнего визита в Россию.

"В этом контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 7-8 августа состоялся официальный визит Зеленского в Турцию.

Во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в Стамбуле подписали договор по развитию делового сотрудничества между двумя странами.

Также Зеленский предложил турецкому бизнесу сделку для увеличения товарооборота.