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Гончарук пообещал за год показать эффективность нового правительства

Гончарук пообещал за год показать эффективность нового правительства

КИЕВ. 30 августа. УНН. Новый Кабинет министров Украины планирует за один год показать свою эффективность. Об этом сообщил новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с журналистами в пятницу, передает УНН.

"О каком-то жестком дедлайне мы не договаривались, но думаю, что год - это достаточный период времени, чтобы сделать вывод, эффективные мы или нет", - сообщил Гончарук.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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